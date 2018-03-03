تحرير 9 مختطفين من أيدي التنظيمات الإرهابية في تادف بريف حلب

تم تحرير 9 مدنيين وعسكريين اختطفتهم التنظيمات الإرهابية التكفيرية في وقت سابق من منطقة تادف وما حولها بريف حلب الشمالي الشرقي.





وقام أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار اليوم باستقبال المختطفين في مبنى فرع الحزب حيث هنأهم بالسلامة منوها بأن تحريرهم هو نتيجة حتمية لبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في حربهم على الإرهاب.





وأعرب نجار عن الثقة التامة والراسخة بأن الانتصار الشامل على الإرهاب وداعميه بات قريباً جداً وسيأتي اليوم الذي يتحرر فيه جميع المختطفين من أيدي الإرهابيين وأن الدولة لم ولن تدخر جهدا لتحرير وإعادة كل مختطف سالما إلى ذويه.





وذكر المختطفون أن التنظيمات الإرهابية كانت تحتجزهم داخل أحد أوكارها في منطقة الشيخ يعقوب بريف منطقة الباب معربين عن سعادتهم لتخليصهم من أيدي الإرهابيين الذين مارسوا بحقهم أقسى أنواع التعذيب وحاولوا النيل من معنوياتهم وعزيمتهم.





وأشار فراس زيتون إلى أن الإرهابيين اختطفوه قبل نحو عام ورغم ما قاساه من ظلم ومعاملة سيئة إلا أن ثقته لم تهتز للحظة واحدة بأنه سيأتي اليوم الذي يتخلص به من براثن الإرهاب وأن الدولة لن تنسى أبناءها وهذا ما تحقق اليوم بتحريره ورفاقه من أيدي العصابات الإرهابية.





بينما أوضح حمزة محسن السالم أنه مضى على اختطافه أكثر من 7 أشهر وكل يوم منها كان سيئا جراء جرائم الإرهابيين حيث تعرض ورفاقه لكل صنوف التعذيب وتم إجبارهم على العمل في العديد من الاعمال الصعبة والقاسية.





وأكد الأخوان عقبة ومحمد سلوم أن عملية اختطافهم تمت قبل نحو 10 أشهر وهم اليوم قد عادوا إلى الحرية وتخلصوا من أسر الإرهابيين وسيعودون إلى جانب كل أبناء الوطن في التصدي للإرهاب والإرهابيين ودحرهم عن أرض الوطن.

اسماء المحررين من الجيش العربي السوري في عملية التبادل والذين وصلوا إلى مدينة حلب:

محمداحمدنافع السلوم

عقبةاحمدنافع السلوم

عمر احسان مكية

سعيد موسى علي

حمزة محسن السالم

حسن محمدالساير

فراس عزيز زيتون

محمدسليمان الجردي

يامن علي علي









