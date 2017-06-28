تحرير 50 بالمئة من المدينة القديمة في الموصل

أعلن الإعلام الحربي العراقي أمس تحرير 50 بالمئة من المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل.



ونقل موقع السومرية نيوز عن الإعلام الحربي قوله في بيان : إن ” القوات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 جيش وقوات الشرطة الاتحادية تخوض عمليات تحرير الموصل القديمة وأنها حققت لغاية مساء هذا اليوم تحرير 50 بالمئة‏ من مساحة المدينة القديمة”.



وتابع البيان.. إن ” القوات الأمنية مستمرة بعملياتها العسكرية بكل ثبات وإرادة لتحرير المناطق المتبقية لإعلان النصر الكامل ” داعية كل وسائل الإعلام إلى ” توخي الدقة وأخذ المواقف من مصدرها الرسمي”.



وكانت القوات العراقية حررت في وقت سابق أمس جامع الزيوانى في المدينة القديمة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.



يذكر أن القوات الأمنية تخوض معارك تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل حيث حققت تقدما كبيرا وكبدت التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وكالات