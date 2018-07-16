تحرير 5 من المختطفين لدى المجموعات الإرهابية في منطقة درعا البلد

تم اليوم تحرير 5 من المختطفين لدى المجموعات الإرهابية في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلاء منطقة درعا البلد من جميع المظاهر المسلحة.

وذكر مصدر ميداني أن المحررين الخمسة هم مهند عبد الله الخليف شحادة ومازن السيد عمر وخالد الخليف الفارس وعيسى يعقوب أحمد ويوسف أحمد سامي.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المحررين الخمسة إلى أحد المشافي للإطمئنان على حالتهم الصحية ومن ثم إرسالهم إلى ذويهم.

وبدأ أمس تنفيذ اتفاق درعا البلد القاضي بتسليم المجموعات الإرهابية أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش وإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى شمال سورية وتسوية أوضاع باقي المسلحين.