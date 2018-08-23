تحذيرات أممية من موجة جديدة لوباء الكوليرا في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من تفشي موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن مع تواصل العدوان السعودي الذي دمر البنى التحتية وفرض الحصار الجائر على الموانئ والمطارات والحدود اليمنية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: “إن التقارير الأخيرة المتوافرة لديها تفيد بتزايد عدد الحالات المصابة بالكوليرا بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية في اليمن” مشددة على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

إلى ذلك أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن “استجابة الشركاء في مجال العمل الإنساني تهدف إلى تجنب تفشي الوباء على نطاق واسع” مبينا أنه تم تطعيم أكثر من 385 ألف شخص ضد الكوليرا في مقاطعات بمحافظتي الحديدة واب.



ومنذ نيسان عام 2017 تم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 2300 وفاة مرتبطة بالمرض.



يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ عام 2015 استهدف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية كما ارتكب الكثير من المجازر بحق الشعب اليمنى إضافة إلى فرض حصار جائر على البلاد .