تحذير.. الجبنة مثل المخدرات!!

اكتشف علماء أن الجبن يحتوي على مادة كيميائية يتشابه تأثيرها في الدماغ مع مادة موجودة في المخدرات وتؤدي إلى الإدمان، وهذا ما يفسر إدمان البعض على أطعمة بعينها دون غيرها.

واستخدام العلماء مقياسا عالميا لمعرفة مدى تسبب الأطعمة بالإدمان على عينة من 120 طالبا، ووجدوا أن الجبن أظهر قوة بشكل خاص، لأنه يحتوي على مادة "الكازين".