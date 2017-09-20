استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة: مغامرة «جهادية» في حماة
داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة
ترامب يريد التوطين: وباسيل: عودة النازحين إلى بلادهم أرخص لأميركا وأشرف
سيناريو التدخل التركي في إدلب
لماذا اغتيل مسؤول عقارات “تحرير الشام” في ادلب؟
الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”
ملايين الدولارات لتعليم اللاجئين السوريين “لم تصلهم”
الجيش يسيطر على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويحبط هجوما لإرهابيي النصرة بريف حماة الشمالي
حرب تخفي حرباً أخرى
بمساعدة إيرانية .. قريباً سيعود واقع الكهرباء إلى ما كان عليه قبل الأزمة
بالتنسيق مع سورية: غارات عراقية داخل الأراضي السورية
35 فصيلاً مسلحاً يعلن استعداده للوقوف مع الجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد
تيلرسون ولافروف: ملتزمان تجنّب وقوع نزاعات في سوريا
«فصائل واشنطن» تخلي قاعدة الزكف

تحذير.. الجبنة مثل المخدرات!!

اكتشف علماء أن الجبن يحتوي على مادة كيميائية يتشابه تأثيرها في الدماغ مع مادة موجودة في المخدرات وتؤدي إلى الإدمان، وهذا ما يفسر إدمان البعض على أطعمة بعينها دون غيرها.تحذير.. الجبنة مثل المخدرات!!

واستخدام العلماء مقياسا عالميا لمعرفة مدى تسبب الأطعمة بالإدمان على عينة من 120 طالبا، ووجدوا أن الجبن أظهر قوة بشكل خاص، لأنه يحتوي على مادة "الكازين".

وهذه المادة، الموجودة في جميع منتجات الألبان، يمكن أن تؤثر في أماكن بالدماغ هي ذاتها التي تستقبل مؤثرات الأفيون أو المخدرات المرتبطة بالإدمان، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة كشفت أن تناول الجبن قبل النوم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، على عكس دراسات قديمة اعتبرت الجبن مصدرا للكوابيس خلال النوم.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.