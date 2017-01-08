تحديد هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول

أكدت وسائل إعلام تركية أن شرطة النظام التركي حددت هوية وجنسية المتهم بتنفيذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.



وأوضحت النسخة الإلكترونية لصحيفة “ديلي صبا” التركية أن المهاجم هو مواطن من أوزباكستان واسمه الحقيقي “عبدالقادر ماشاريبوف” ويكنى بـ “أبو محمد الخراساني”.



وتحمل الأوساط السياسية والحزبية التركية بمختلف مكوناتها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية والاستخبارية مسؤولية ارتداد الإرهاب على تركيا بسبب احتضانه وإيوائه التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في سورية.

وكالات