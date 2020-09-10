تحديد موعد قبول طلبات مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بجامعة البعث

حددت جامعة البعث في حمص الـ 20 من الشهر الجاري موعداً لقبول طلبات مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم النظامي والموازي للعام الدراسي 2020-2021 في كليتي التربية بحمص وتدمر وتستمر حتى الأول من الشهر المقبل.



واشار الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث إلى أن الاعداد المطلوبة في حمص250 طالباً وطالبة في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والشريعة والرياضة والفنون الجميلة والعلوم السياسية والتربية الموسيقية والعلوم كما أن العدد المطلوب في تدمر يبلغ 65 طالباً وطالبة في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية اللغة العربية واللغتين الانكليزية والفرنسية والتاريخ والعلوم رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم الحياة والتربية معلم صف.



يشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة هي بطاقة مفاضلة تؤخذ من مركز المفاضلة بعد تثبيت الرغبات على الحاسب و صورة مصدقة عن وثيقة التخرج تتضمن المعدل العام والتقدير وصورة عن قيد النفوس أو صورة عن الهوية الشخصية كما يتم التقدم للمفاضلة شخصياً أو بموجب وكالة قانونية.