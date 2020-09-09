تحديد موعد توقيع اتفاقية "أبراهام" بين الإمارات و"إسرائيل"

من المتوقع أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 15 أيلول الحالي في البيت الأبيض اجتماع توقيع الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



في التفاصيل، أعلن مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن توقع "إسرائيل" والإمارات اتفاقهما في البيت الأبيض يوم 15 أيلول الجاري، كاشفين أن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.



وأضاف المعلومات، أن توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حدية الزهور أو بالداخل حسب الطقس.



يأتي الحفل بعد شهر من الإعلان عن اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات و"إسرائيل" في 13 آب، وما أعقبه من وصول أول رحلة تجارية بين البلدين أواخر الشهر الماضيمن جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنّ وزير الخارجية عبد الله بن زايد "سيتوجّه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن الأسبوع القادم بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل".



بدوره، أكد نتنياهو عبر "تويتر" أنه سيسافر الأسبوع المقبل لواشنطن لتوقيع الاتفاق مع الإمارات. وأضاف أن الاتفاق سيوّقع في البيت الأبيض.



وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التوقيع، ستكون الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، واتفاقية أبراهام هي التسمية التي سيتم إطلاقها على اتفاق التطبيع الإماراتي.