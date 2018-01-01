تحديد موعد الرحلة الأولى لأحدث صاروخ حامل "فالكون الثقيل"

أعلن رئيس الشركة الأمريكية الخاصة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من المقرر إطلاق أول رحلة لأحدث صاروخ حامل فالكون الثقيل في 6 شباط.

نخطط لإطلاق أول رحلة فالكون الثقيل في 6 شباط، من منصة الإطلاق "أبولونا" 39أ في قاعدة كيب كانافيرال.

نخطط لإطلاق أول رحلة فالكون الثقيل في 6 شباط، من منصة الإطلاق "أبولونا" 39أ في قاعدة كيب كانافيرال.

وأجرت "سبيس إكس"، يوم الخميس الماضي، اختبارا ناجحا لـ "فالكون الثقيل"، قبل ذلك تم تأجيل هذا الاختبار مرتين. تقليديا، تجري الشركة اختبارات قبل أيام قليلة من الإطلاق.

وأجرت "سبيس إكس"، يوم الخميس الماضي، اختبارا ناجحا لـ "فالكون الثقيل"، قبل ذلك تم تأجيل هذا الاختبار مرتين. تقليديا، تجري الشركة اختبارات قبل أيام قليلة من الإطلاق.

ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.

ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.