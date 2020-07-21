تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم الجمعة الموافق لـ31-7-2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال المعراوي في تصريح لوكالة سانا اليوم: “نظراً لاستحالة رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ 29 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة فإن يوم غد الثلاثاء الواقع في 21-7-2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة من العام 1441 للهجرة”.



وأضاف المعراوي أن يوم الأربعاء الواقع في 22-7-2020 هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة وأن يوم الجمعة 31-7-2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.