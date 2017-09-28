تحديد شروط التسجيل في الأولمبياد العلمي للمدرسين

أعلنت هيئة التميز والإبداع أمس بالتعاون مع وزارة التربية فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الأولمبياد العلمي لموجهي ومدرسي مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية وعلم الأحياء في مديريات التربية وجميع المدارس العامة والخاصة والمهنية التابعة للوزارة

وذلك في محافظات دمشق وريفها، حمص، حلب، حماة، اللاذقية، طرطوس، القنيطرة، درعا، السويداء، على أن يبدأ تقديم طلبات الراغبين في المشاركة في الأول من تشرين أول القادم ولغاية 29 منه.‏

وبيّن عماد العزب مدير الهيئة أن أولمبياد المدرسين يهدف إلى رصد حالات التميز والإبداع لدى موجهي ومدرسي هذه الاختصاصات ورعايتها وتأهيلها واشترطت الهيئة على المشارك أن يكون من الموجهين الاختصاصيين أو المدرسين المثبتين أو المتعاقدين ضمن برنامج تشغيل الشباب أو المحدد مركز عملهم في إحدى اختصاصات الأولمبياد، وأن يكون من الحائزين على الإجازة الجامعية في إحدى اختصاصات الأولمبياد، وأن يشارك الموجهون الاختصاصيون أو المدرسون من المحدد عملهم في غير محافظاتهم ضمن المحافظة المكلفين فيها، وجاء في الشروط التي حددتها الهيئة أن يكون المشارك من المدرسين المهتمين بتطوير قدراتهم الذاتية العلمية والتربوية وأن يتمتع المشارك بالقدرة على التفكير التحليلي وأن تتوافر لديه قدرات اتباع أساليب البحث والتعلم الذاتي وإمكانية الانخراط في الملتقيات العلمية التدريبية لتأهيل الفرق العلمية لمدرسين في مراحل وفترات مختلفة.‏

وبموجب الشروط يمنع المدرسين الفائزين على مستوى القطر في الأولمبياد العلمي لمدرسين في الأعوام السابقة من المشاركة في الأولمبياد الحالي، كما لايحق أن يشارك المتسابق بغير اختصاصه الجامعي.‏

وتقدم طلبات المشاركة إلى اللجنة الفرعية لأولمبياد المدرسين ضمن مديرية التربية في المحافظة التي يتبعون لها.‏

المصدر: الثورة