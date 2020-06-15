تحديد سقف التعرفة الكيلومترية للبولمنات عن كل راكب

حدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التعرفة الكيلومترية للبولمنات (45 راكب)، بمبلغ 13.5 ليرة لكل كيلو متر، كما حدّدت مبلغ 15.5 ليرة لكل كيلو متر، بالنسبة لبولمنات رجال الأعمال (30-37 راكب).



وبحسب القرار رقم 5742، تاريخ 14/6/2020، (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، على كافة شركات النقل المرخصة على قانون الاستثمار، اعتماد التعرفات الكيلومترية المحددة، واعتبارها حدّ أقصى، لا يمكن تجاوزه، ويمكن تخفيضها، على كافة الخطوط التي عليها بولمنات تلك الشركات، وذلك للراكب الواحد، في ضوء المسافات الكيلومترية.



الوطن