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تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ360 ل.س

وافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن تحديد سعر شراء محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2019 بـ360 ليرة للكيلو غرام الواحد.وستدعم "وزارة المالية" "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان" بمبلغ 60 ليرة عن كل كيلو غرام قطن محبوب تم استلامه من الفلاحين لموسم العام الجاري.


وجاءت التوصية مراعاةً لارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب زيادة أجور العمل الآلي واليدوي نتيجة زيادة المساحات المزروعة وارتفاع أسعار بذار القطن، وتبرز أهميتها في تشغيل معامل الحلج والنسيج، حسبما ورد في صفحة رئاسة الحكومة على فيسبوك.

ومنح "المصرف الزراعي التعاوني" خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 93.6 مليار ليرة سورية، موزعةً بين 4.6 مليارات ليرة للفلاحين، و89 مليار ليرة لمصلحة جهات القطاع العام.وحصلت "مؤسسة حلج وتسويق الأقطان" حينها على 26 مليار ليرة من قروض المصرف الممنوحة لجهات القطاع العام.