تحديد سعر بطاقة الدخول لمعرض دمشق الدولي.. ومطربون عرب سيغنون فيه

كشف مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن اليوم سيتم فض العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص “وعددها ثلاث” بناء على المزايدة “بالظرف المختوم” التي سبق للمؤسسة الإعلان عنها في الصحف الرسمية لتعهيد عملية بيع بطاقات الدخول إلى معرض دمشق الدولي في دورته الـ 60 إلى صاحب العرض الأعلى.‏



وأضاف كرتلي أن الاتفاق الذي سوف يتم توقيعه مع الشركة الفائزة سيخول الأخيرة حصرية بيع البطاقات بـ”100 ليرة سورية” مقابل مبلغ مقطوع ستحصل عليه المؤسسة لقاء كل بطاقة مباعة.‏



وفي سياق أكدت مصادر خاصة داخل مؤسسة المعارض والأسواق الدولية وجود مقترح “قيد الدراسة حالياً” باتجاه توسيع دائرة مشاركة المطربين الذين سيتم التواصل معهم ودعوتهم والتعاقد معهم للمشاركة في الدورة 60 للمعرض وعدم اقتصارها كما في الدورة الـ 59 على المطربين اللبنانيين فقط، وإنما سيتم توجيه الدعوة لمطربين عراقيين ومصريين وتونسيين ولبنانيين وغيرهم.