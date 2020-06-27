تحديد الأسعار التأشيرية للتفاح والعنب في السويداء

وضعت لجنة تقدير الأسعار في محافظة السويداء، الأسعار التأشيرية للتفاح بعد الدراسة التي أعدتها مديرية الزراعة والمتضمنة كافة التكاليف بما فيها حساب إيجار الأرض حيث وصلت تكلفة الكيلو الواحد إلى 458 ليرة سورية.



و تم الاتفاق على الأسعار بحضور كافة الجهات المعنية كما يلي: تفاح أحمر أول 625 ل.س / تفاح أحمر ثاني 600 ل.س / تفاح أحمر ثالث 550 ل.س / تفاح أصفر أول 600 ل.س / تفاح أصفر ثاني 575 ل.س / تفاح أصفر ثالث 525 ل.س / تفاح موشح أول 550 ل.س / تفاح موشح ثاني 500 ل.س / تفاح موشح ثالث 475 ل.س.



بينما بلغت تكلفة الكيلو الواحد من عنب المائدة الذي يتم طرحه في الأسواق 270 ليرة سورية واتفق على تأشير العنب العصيري بسعر 225 ليرة سورية.



وشدّد محافظ السويداء على تأمين كافة التسهيلات لاستجرار الكميات المطلوبة من التفاح للسورية للتجارة وذلك بتوزيع الصناديق بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية وتسهيل استلام العنب العصيري وتسديد أثمانها بالسرعة الكلية.



وتبلغ تقديرات إنتاج التفاح لهذا العام 40000 طن بينما تبلغ تقديرات إنتاج العنب 54360 طناً.