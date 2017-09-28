دخول عدد من بلدات ريف حمص في المصالحات
بوتين في أنقرة على وقع التصعيد في إدلب، واتهامات متبادلة باستغلال «داعش» في دير الزور
المصرف المركزي: يمكن لأي مواطن بيع الدولار للمصرف التجاري بشكل مباشر
انضمام مدينة الرستن وعدد من القرى والبلدات إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بريف حمص الشمالي
بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم
سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية

تحديد أجور نقل الركاب في ريف حلب الشرقي

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه برئاسة حسين دياب محافظ حلب على مشروع لصيانة وتأهيل مدرسة الرضوانية بمدينة السفيرة بريف حلب الشرقي

إضافة إلى تصديق محاضر قيم المواد الزراعية وتكاليف الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية وتحديد أجور النقل للراكب الواحد ضمن الميكروباصات العاملة بين مدينة حلب ودير حافر ب 250 ليرة سورية .

وأشار المحافظ الى ان مشاريع إعادة البناء والإعمار مستمرة في حلب ومن ضمنها تأهيل المدارس المتضررة جراء الإرهاب وذلك لتوفير كل مستلزمات العملية التربوية وتحسين الواقع الخدمي.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.