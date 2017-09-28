تحديد أجور نقل الركاب في ريف حلب الشرقي

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه برئاسة حسين دياب محافظ حلب على مشروع لصيانة وتأهيل مدرسة الرضوانية بمدينة السفيرة بريف حلب الشرقي

إضافة إلى تصديق محاضر قيم المواد الزراعية وتكاليف الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية وتحديد أجور النقل للراكب الواحد ضمن الميكروباصات العاملة بين مدينة حلب ودير حافر ب 250 ليرة سورية .