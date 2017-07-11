تحديث واتس آب الجديد يوفّر الوقت عند كتابة الرسائل

من المنتظر أن يتيح "واتس آب"، بعض التغييرات الصغيرة على الطريقة التي تكتب بها الرسائل، عبر التحديث القادم للتطبيق. وعلى الرغم من أن التطبيق المملوك لفيسبوك يتيح لك إضافة خط مائل أو عريض أو خط متوسط، في نص الرسالة، إلاّ أنه من الصعب تذكر كيفية الحصول على هذه الميزة، حيث تحتاج إلى استخدام بعض الخدع مثل *bold* للخط العريض و_italic_ من أجل الكتابة بخط مائل.ولكن يبدو أن "واتس آب" يخطط لجعل هذا الأمر أكثر سهولة من خلال إتاحة قائمة منسدلة جديدة، سوف تتيح للمستخدم تحديد أي خط يرغب في استخدامه في كتابة نص مميز.

وهذه الخدمة متاحة عبر "واتس آب بيتا" على الأندرويد في نسخة "2.17.148"، والتي ستتيح توفير الوقت. وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة متاحة حالياً على نظام التشغيل أندرويد إلا أنه من المنتظر أن تصل في المستقبل إلى أجهزة آيفون.

ولم تقدم واتس آب أي تصريح رسمي حول تاريخ وصول التحديث الجديد أو ما إذا كان هناك ميزات أخرى.

وكالات