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تحديث جديد من تلغرام.. هذه مميزاته

قام تطبيق التراسل الفورى المشفر تليغرام بتحديث جديد حمل الإصدار رقم Telegram 5.6، والذي وفر مجموعة من المميزات على رأسها ميزة أرشفة الدردشة، فضلا عن حصوله على لغة التصميم الجديدة “ماتيريال ديزاين”، إضافة إلى مجموعة من التحسينات والخيارات الجديدة الأخرى.

وبحسب ما نشرته خدمة تليغرام عبر منصتها الرسمية، فإن ميزة الأرشفة الجديدة يمكن الوصول إليها من خلال التمرير نحو اليسار على الدردشة من الواجهة الرئيسية للتطبيق، أما لإخفاء الدردشات المؤرشفة ما على المستخدم سوى التمرير نحو اليسار مرة أخرى في واجهة الأرشيف، كذلك يمكن تثبيت الدردشات في الأرشيف بأي ترتيب يرغب به المستخدم.

أما فيما يتعلق بالتصميم الجديد للتطبيق فسيلاحظ المستخدم وجود رمز قابل للتكيف، مع تصميم جديد للقوائم، فضلا عن رسوم متحركة أكثر سلاسة، كذلك هناك قائمة موسعة من خلالها يمكن رؤية 3 أسطر فى المعاينة بدلاً من سطرين، كما حصلت قائمة المشاركة على تحديث بصري، إذ يمكن عرضها بملء الشاشة وذلك عبر سحبها