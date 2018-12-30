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تحت شعار «لا يرد ولا يستبدل».. تعرض زوجها للبيع بالمزاد

بدلا من أن تقوم تلك السيدة الألمانية، ببيع هداياها غير المرغوب فيها، قررت أن تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك وتعرض زوجها للبيع، بالمزاد لمن يدفع أعلى سعر، مشترطة عدم رده أو المطالبة باستبداله.


وأقدمت الزوجة الألمانية، التي تعيش في هامبورغ، على عرض زوجها الذي سئمت من العيش معه، للبيع في مزاد علني على موقع “eBay”، ولم تطلب الكثير من الأموال، وبدأت المزاد بسعر 18 يورو.

وأوضحت الزوجة، البالغة من العمر 40 عاما، أن الطرق السلبية لشريكها، هي التي دفعتها لذلك، مضيفة أنه رغم أن زواجهما تم منذ 7 سنوات، فإنها تشعر بأنهما لا ينتميان إلى بعضهما.


وكتبت الزوجة: “عزيزاتي النساء اللاتي قد يهتممن بالأمر، أدركت أننا لا ننتمي لبعضنا البعض، وأود التخلي عن زوجي”.


وأضافت: “يمكن التفاوض بشأن السعر، لكن لا يمكن الرجوع عن الصفقة أو استبدالها، للاستفسار راسلوني عبر البريد الإلكتروني”، رافضة الإفصاح عن اسمها.