تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق

أقر التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بقتله أكثر من 841 مدنيا في غارات نفذها طيرانه في سورية والعراق منذ عام 2014.





ويؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها تحالف واشنطن حول عدد الضحايا المدنيين لغاراته تجافي الحقيقة حيث وثقت جماعة “إيروورز” للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخرا مقتل 5961 مدنيا على الأقل في ضربات جوية لـ “التحالف”.





وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن “10 مدنيين إضافيين قتلوا خلال غارات جوية في كانون الثاني الماضي ما يرفع العدد الإجمالي إلى 841 مدنيا على الاقل خلال أكثر من ثلاث سنوات”.





وتزعم واشنطن التي أسست تحالفا خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب في سورية في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.



