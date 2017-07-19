تحالف واشنطن يرتكب مجزرة جديدة في بلدة الكشكية في ريف دير الزور

قصف طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين، في وقت أفاد مركز «Airwar» المتخصص في رصد نتائج عمليات «التحالف» بأن عدد ضحايا قصفه في سورية والعراق يقترب من أربعة آلاف.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة، بأن طائرات تابعة «للتحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة «اعتدت على منازل المدنيين في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم».

وارتكب طيران «التحالف الأميركي» 3 مجازر بحق السوريين في الـ27 والـ28 والـ29 من شهر حزيران الماضي راح ضحيتها أكثر من 90 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى عبر اعتدائه على بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين بريف دير الزور. واستخدم «التحالف الدولي» قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه في التاسع من حزيران الماضي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 مدنيا.

وتزعم واشنطن التي شكلت «التحالف الدولي» خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية على حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين. وكشف «التحالف الدولي» بداية الشهر الجاري في تقرير له عن ارتفاع إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا إثر غاراته في سورية والعراق إلى 603 أشخاص.

لكن مركز «Airwar» المتخصص في رصد نتائج عمليات «التحالف الدولي» نشر أمس إحصائية تناقلتها مواقع الكترونية تحوي عدد المدنيين الذين راحوا ضحايا لغارات «التحالف» في سورية والعراق.

وتشير إحصائية «Airwar» إلى أن قرابة 22500 غارة نفذها طيران «التحالف» خلال أكثر من ألف يوم من حملتهم على تنظيم داعش في سورية والعراق، أودت بأرواح 3962 مدنياً على الأقل.

وكالات



