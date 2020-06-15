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تجهيز ممر إنساني في سراقب لعبور طلاب إدلب والمسلحون يمنعوهم من الوصول إليه

قال مراسل في ريف إدلب أن الجهات المعنية في الدولة السورية قامت بفتح ممر إنساني بالقرب من مدينة سراقب على الطريق الدولي M4  وذلك للسماح للطلاب الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مصدر في تربية إدلب لمراسل إن عدد كبير من طلاب الشهادتين تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وذلك لتقديم امتحاناتهم”.

وبين المصدر أنه تم التنسيق مع عدة جهات لافتتاح هذا الممر وتم توفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم من وسائل نقل ومواد لوجستية إضافة إلى فريق صحي مختص لفحص الطلاب الخارجين.

لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير ماتزال المجموعات المسلحة وعلى رأسها “جبهة النصرة” تمنع وصول الطلاب إلى ممر سراقب الإنساني.

 


باسل شرتوح 