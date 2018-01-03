تجنّبوا مشاكل الهضم بهذه الخطوات البسيطة

تنجم معظم مشاكلنا الصحية عن اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي، ومعظم الناس لا يدركون أنّ جهازهم الهضمي لا يعمل بشكل صحيح إلا حين يعانون من الحرقة، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، والعديد من الأعراض الأخرى. إتبعوا هذه النصائح لتحسين عملية الهضم:





تجنّبوا الأطعمة التي تزعجكم

بعضنا حساس على أطعمة معيّنة كمنتجات الألبان والمكسرات والبيض وغيرها. إذا شعرتم بالنفخة وصعوبة التركيز أو مشاكل في الجلد بعد تناول طعام معيّن، حاولوا معرفته وتجنبه قدر الإمكان.





المزيد من الدّهون الجيدة





دور الدهون هو مساعدة الألياف لتتحرك بسهولة في الأمعاء، فإذا كنتم تعانون من الإمساك، عليكم تناول الدهون الجيدة مثل زيت جوز الهند ودهن السمك وزيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت بذور الكتان. تجنبوا السمن وزيت عباد الشمس وزيت الصويا.





إمضغوا الطعام جيداً





حين تمضغون الطعام جيدا تصبح عملية الهضم أسهل، وهذا الأمر يساعد أجسامكم على امتصاص الطعام بأفضل طريقة ممكنة.





تنظيف الأمعاء





أخذ حقنة شرجية بين وقت وآخر سيعمل على تنظيف الأمعاء، كما سيجعل الكبد والخلايا الأخرى تتخلص من السموم، وهذه العملية ستفيد الجسم عموما وليس الجهاز الهضمي فقط.





تناول المزيد من الأطعمة المخمّرة





عدم التوازن بين البكتيريا الجيدة والبكتيريا الضارة في الجسم يسبب العديد من المشاكل في الهضم. للحفاظ على البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي يجب إدراج الأطعمة المخمرة مثل اللبن الذي يساعد على تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء.





تناولوا الفطور





إنّ الفطور أهمّ وجبة في اليوم، فهو طلقة البداية لنشاط جهازكم الهضمي. اللبن من الأطعمة الغنيية بالخمائرة وإضافته لوجبة الإفطار سوف تضاعف فائدتها. تجنّبوا أيضاً تناول الطعام وأنتم تحت الضغط أو على عجلة من أمركم.



