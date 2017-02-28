تجنب سيلان الأنف ليلاً

كثر يعانون مشكلة سيلان الأنف، ليلاً أو عند النهوض صباحاً. تعتبر عامةً الحساسية السبب، لكن ثمة خطأ شائع محدد معظمنا يقع فيه ويسبب هذه الحالة المزعجة والمحرجة.

إذ تتراكم في السرير الذي ننام فيه ميكروبات معينة تسبب أنزيمة موجودة في برازها ردود فعل حساسية قوية لدى كثيرين، وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون الربو.

وعند ترتيب السرير صباحاً بعد النهوض منه، تجد الميكروبات لنفسها محيطاً جيداً في الرطوبة. للحد من هذه المشكلة والحد من خطر حصول رد فعل حساسية نتيجة ذلك، يجب تنظيف الوسادة من وقت إلى آخر وتجفيفها بمجفف الشعر لأن هذا يساعد في قتل هذه الميكروبات.

وكالات