تجمع علماء جبل عامل: محور المقاومة يواجه المشروع الصهيوأمريكي
أكد تجمع علماء جبل عامل في لبنان أن محور المقاومة يبقى القوة القادرة على مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة.
ولفت التجمع في بيان اليوم إلى أن أعداء المقاومة لم يوفروا فرصة أمام زحفهم ورضوخهم للاستكبار الأمريكي وأدواته المتمثلة بالنظام السعودي والكيان الصهيوني لإثبات خنوعهم وخضوعهم لهذا المشروع.
وأوضح التجمع أن الشعب اللبناني بات اليوم أقدر من أي يوم مضى على التمييز بين الحق والباطل رافضا الإملاءات والأطماع الإسرائيلية بثروات وأرض لبنان اعتمادا على المقاومة.
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