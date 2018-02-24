تجمع علماء جبل عامل: محور المقاومة يواجه المشروع الصهيوأمريكي

أكد تجمع علماء جبل عامل في لبنان أن محور المقاومة يبقى القوة القادرة على مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة.

ولفت التجمع في بيان اليوم إلى أن أعداء المقاومة لم يوفروا فرصة أمام زحفهم ورضوخهم للاستكبار الأمريكي وأدواته المتمثلة بالنظام السعودي والكيان الصهيوني لإثبات خنوعهم وخضوعهم لهذا المشروع.

ولفت التجمع في بيان اليوم إلى أن أعداء المقاومة لم يوفروا فرصة أمام زحفهم ورضوخهم للاستكبار الأمريكي وأدواته المتمثلة بالنظام السعودي والكيان الصهيوني لإثبات خنوعهم وخضوعهم لهذا المشروع.