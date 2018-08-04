تجمع العلماء المسلمين: التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني حرر الجرود اللبناني

أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن التمسك بخيار المقاومة وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة يحمي لبنان من الأخطار المحدقة به وخاصة الأطماع الصهيونية المستمرة بأرضه وثرواته.

ونوه التجمع باهمية التنسيق بين الجيشين العربي السوري واللبناني في تحرير القلمون وجرود عرسال من الإرهابيين منددا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وشدد على أن هذه الاعتداءات لن تجدي نفعا في حماية الإرهابيين الذين قضى عليهم الجيش السوري في كل المناطق التي حررها منهم.