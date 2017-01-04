تجريم ألماني بالضلوع في إعدامات نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي

وجه كبير ممثلي الادعاء في ألمانيا تهما إلى شاب ألماني بالقتل والانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام ستة محتجزين على يد إرهابيي “داعش” في سورية عام 2015.



ونقلت رويترز عن متحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي بمدينة ارلسروهه قولها في بيان “إن الشاب سافر إلى سورية مطلع عام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي”.



وأضاف البيان “في منتصف حزيران 2015 قتل أعضاء في تنظيم “داعش” ستة محتجزين بالرصاص في سوق بمدينة تدمر” موضحا أن “المتهم الذي كان مسلحاً بمسدس نقل أحد المحتجزين بنفسه إلى مكان الإعدام ومنع آخرين من الهرب”.



واعتقل الإرهابي “هاري اس” البالغ من العمر 28 عاماً منذ عودته إلى ألمانيا في تموز 2015 بعدما قال مدعون إنه شارك في عمليات الإعدام بمدينة تدمر.



وفي العام الماضي حكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بعد أن إدانته محكمة إقليمية بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وانتهاك قوانين أسلحة الحرب.



وكانت السلطات الألمانية اعتقلت في تشرين الثاني الماضي خمسة أشخاص متورطين في تقديم الدعم والتمويل لتنظيم “داعش” الإرهابي وتجنيد عناصر لصالحه وإرسالهم إلى سورية.



وأعلنت وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية مطلع 2016 أن 790 شخصاً من بينهم ما لا يقل عن 30 جندياً سابقاً في الجيش الألماني انضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.

وكالات