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تجربة جديدة لدفع الفواتير الكهربائية في خمس محافظات

 

كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن بدء العمل التجريبي لعملية الدفع الإلكتروني التي عملت الوزارة على إطلاقها مسبقاً، مؤكداً أن المؤسسة حالياً تعمل على تطبيق البرنامج تجريبي في خمس شركات منها الشركة العامة لكهرباء دمشق وريف دمشق وحمص وحماة، وحلب، ريثما يتم الانتهاء من تحضيره بشكل كامل ليصار إلى إطلاقه بشكل رسمي لاحقاً ويعمم على جميع الشركات التابعة للمؤسسة.

وأشار الخطيب إلى بعض الخدمات التي يقدمها البرنامج كميزة دفع الفواتير مباشرة عن طريق الهاتف المحمول وتنزيل التأشيرات على العدادات بشكل إلكتروني مباشرة من المواطن في حال لم يتم أخذها، إضافة إلى العديد من الخدمات التي سيتم توضيحها لاحقاً.

وعن أهمية المشروع أكد الخطيب أنه سيسهل الكثير من الإجراءات على المشتركين وخاصة في مجال دفع الفاتورة المالية المترتبة عليهم لمن يملكون حسابات مصرفية.

وبدوره مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى بيّن أن مشروع الدفع الإلكتروني تم البدء به منذ بداية كانون الأول من العام الماضي كتجربة في الشركة، مبيناً أن فكرة الدفع الإلكتروني ستسهل الكثير من الإجراءات على المشتركين وخاصة في المدن البعيدة عن مقر الشركة.

وأوضح مدير الشركة أن المشروع عبارة عن برنامج تجريبي تم تشغيله بشكل أساسي للتخلص من الإجراءات الروتينية التي كانت تشكل مسبقاً عائقاً أمام المشتركين، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الفكرة جاءت بتعميم من الحكومة وبتوجيه من الوزارة مسبقاً بأهمية عملية الدفع الإلكترونية في مؤسسات الدولة ما يتيح للمواطنين تنفيذ الكثير من الإجراءات دون الرجوع إلى الشركة، عن طريق الجوالات النقالة ضمن برنامج خاص تم تصميمه بخبرات محلية.

المصدر: قصي المحمد

 

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