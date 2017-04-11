تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

تجددت الاشتباكات اليوم بين القوة المشتركة الفلسطينية ومجموعة المدعو بلال بدر الارهابية في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام بأن اطلاق نار كثيفا مصحوبا بأصوات قنابل سمع داخل المخيم ظهر اليوم وذلك بعد أن توقفت الاشتباكات فجرا إثر أنباء عن خروج الارهابى بلال بدر ومجموعته من حى الطيرة وانتشار القوة الفلسطينية المشتركة فى كامل الحى بالمخيم.



إلى ذلك اعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان بعد اجتماع عقدته اليوم في صيدا أنها اتخذت مجموعة قرارت لضبط الأوضاع في مخيم عين الحلوة من أهمها نشر القوة المشتركة الفلسطينية في كامل حي الطيرة وتموضعها في الحي إضافة إلى اعتقال الارهابي بلال بدر واعتباره مطاردا ومطلوبا منها من اجل تسليمه للعدالة والدولة اللبنانية.



ونفت القوى والفصائل وجود وقف لاطلاق النار مشيرة إلى ان الارهابي بدر ومجموعته اعتدوا على القوة المشتركة وعملوا على تعطيل عملها وبالتالي فإن مهمة القوة هي العمل على ملاحقته وتسليمه.



وكان مخيم عين الحلوة شهد قبل عدة ايام اشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة ارهابية يقودها الارهابى بدر أدت الى مقتل ثمانية اشخاص وجرح اكثر من اربعين اخرين واضرار مادية فى البيوت والمحال والسيارات ولا سيما فى الشارع الفوقانى الذى تحول الى ساحة حرب حقيقية وسط نزوح لعدد كبير من الاهالى من منازلهم الى خارج المخيم.

وكالات