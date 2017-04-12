تجدد الاشتباكات في عين الحلوة جنوب لبنان بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة قرب صيدا في جنوب لبنان بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح من جهة وجماعة بلال بدر الإرهابية من جهة ثانية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان الاشتباكات تجددت في المخيم الليلة الماضية بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة بسبب الخروقات الامنية التي سجلت بعد ساعات على اجتماع لسياسيين فلسطينيين والذي قرر نشر القوة المشتركة في حي الطيرة واعتبار بدر مطلوبا ومطاردا والعمل على اعتقاله وتسليمه.



وبحسب الوكالة فان اطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية استمر بشكل متقطع طوال الليل على محور الطيرة جبل الحليب لتعود وتحتدم الاشتباكات صباح اليوم حيث تستخدم القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.



وكان الشارع التحتاني في عين الحلوة شهد مساء أمس اعتصاما لعدد من أبناء المخيم ومناصري حركة فتح دعما لقرار الحسم العسكري ضد مجموعة الإرهابي بدر.



يشار الى أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة التي بدات قبل أربعة أيام أدت الى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من أربعين على الأقل إضافة إلى احراق عدد من المنازل وتهجير عدد كبير من سكان المخيم باتجاه صيدا.

وكالات