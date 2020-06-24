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تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ريف إدلب

تستمر المعارك بين المجموعات المسلحة في ريف إدلب، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجددت الاشتباكات بعد منتصف أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر معارضة أن الاشتباكات تجددت بعد منتصف ليل الثلاثاء، بين مسلحي “جبهة النصرة” من جانب، وتنظيمات مايسمى بـ”فاثبتوا” من جانب آخر، على محاور غرب مدينة إدلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية.

واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين تنظيمي “حراس الدين” و”أنصار التوحيد” المنضويين في غرفة عمليات “فاثبتوا” من جهة، ومسلحي “النصرة” من جهة أخرى، في الأطراف الغربية لمعاقل الأخيرة في مدينة إدلب، عقب اعتقال “النصرة” المتزعم السابق فيها المدعو جمال زينية، والملقب بـ”أبو مالك التلي”، في ريف مدينة إدلب، إثر انشقاقه عن التنظيم وانضمامه إلى “فاثبتوا“.

يشار إلى أن محافظة إدلب تشهد اشتباكات كبيرة بسبب الخلافات على النفوذ والسلطة بين المجموعات المسلحة المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية والتي لا تزال تتلقى دعم من الجانب التركي.