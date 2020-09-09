تجدد الاحتجاجات في ريف القامشلي ضد وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي

تستمر الاحتجاجات في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وفي المناطق التي تسيطر عليها أيضاً قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها، من قبل المدنيين للمطالبة بخروجهم من تلك المناطق.



ونفذ أهالي قرية الدمخية في ريف القامشلي الجنوبي الغربي وقفة وطنية تطالب بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية.



وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل بين “قسد” والمجموعات المدعومة تركياً في مناطق المدنيين، والتي تودي بحياة العديد من أهالي تلك المناطق وتتسبب بدمار ممتلكاتهم إلى جانب الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي والمجموعات التابعة لهما.