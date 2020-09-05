تجارة مخدرات وحشيش في حمص..

أوقف فرع مكافحة المخدرات في مدينة حمص ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات والحشيش في المدينة.



وفي التفاصيل، أفادت وزارة الداخلية السورية، بأنه ألقي القبض على ثلاثة أشخاص وهم المدعوون: (ع. ح) و (ت . م) و (ح . ر) ، وذلك بعد ورود معلومات حول قيامهم بتجارة وترويج الحبوب المخدرة.



وأضافت الوزارة أنه «ضبط بحوزتهم كمية (2) كغ وثلاثمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية (9000) تسعة آلاف حبة كبتاغون مخدرة، ومسدس حربي مع طلقات».



وخلال التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار بها لقاء المنفعة المادية، ولاتزال التحقيقات معهم مستمرة.