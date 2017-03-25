تجارة حمص تؤهل عدة أسواق وسط المدينة

تقوم غرفة تجارة حمص بالعمل على تأهيل عدة أسواق وسط المدينة بالتعاون مع منظمة undpبهدف تنشيط الحركة التجارية وقد عرفنا من رئيس الغرفة عبد الناصر الشيخ فتوح أنه يتم العمل حاليا لتأهيل سوق الخضار ( الحشيش ) , وسوق الجندي وسوق الناعورة وساحة الأندلس وشارع أبو العوف ,



وقد تقدم 600 شاغل لهذه المحال بطلبات للعودة إلى محالهم مع تعهد بالفتح, وسيتم إعطاء الحرفيين الذين كان لديهم محال في تلك الأسواق معدات تساعدهم في مزاولة عملهم, ومن المعروف أن معظم شاغلي السوق من بائعي اللحوم والخضار والمواد الغذائية الأخرى .‏



كما تسعى الغرفة لتأهيل شارع القوتلي وتأهيله بخدمات البنية التحتية لما له من أهمية كبيرة, كونه الشريان الواصل بين شارع الدبلان وسوق الحميدية, وتأهيل شارع أبو العوف الواصل بين سوق الخضار وشارع القوتلي, لذلك فإن تأهيل 600 محل وإعطاء شاغليها المعدات اللازمة له أثر كبير في عودة دوران العجلة التجارية لمدينة حمص .‏

سهيلة اسماعيل

المصدر: الثورة