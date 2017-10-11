تجار يدفعون 37 مليون ليرة مخالفات تموينية
حطمت أرقام الضبوط المنظمة من قبل وزارة التجارة الداخلية الشهر الماضي أرقاماً قياسية تجاوز عددها والعينات المسحوبة 3056 عينه، بينما بلغ عدد الإغلاقات 195، وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص 42 إحالة.
وكالعادة بلغت الضبوط المنظمة بحق التجار لامتناعهم عن الإعلان عن الأسعار 615 ضبطاً بينما جاءت الضبوط المنظمة باللحوم في المرتبة الثانية بـ346 ضبطاً، بينما وصل عدد الضبوط المنظمة بمخالفة بدل خدمات 289 ضبطاً، والبيع بسعر زائد 257 ضبطاً، وضبوط الأفران والخبز 164 ضبطاً، والمحروقات 58 ضبطاً، ومخالفة مواد منتهية الصلاحية 16 ضبطاً، والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة 33 ضبطاً، ومخالفة المواصفات 40 ضبطاً، بينما بلغ عدد الضبوط المنظمة بالغش والتدليس 20ضبطاً.
وبالنسبة للكميات التي تم حجزها الشهر الماضي فكان الدقيق التمويني والنخالة أكثرها بمعدل 2350كغ، وبلغت كميات المازوت المحجوزة 12590 ليتراً، بينما بلغت كمية البنزين التي تم حجزها 620 ليتراً.
أما عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها فقد بلغ 1485 بقيمة إجمالية قدرت بـ 37 مليوناً 125 ألف ليرة
مدير حماية المستهلك في حماة أكد قيام المديرية بضبط معمل لصناعة الألبان يقوم صاحبه بغش اللبن بالزبدة النباتية وحليب البودرة، كما تم تنظيم ضبوط بأصحاب المخابز بمخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز سيء الصنع، إضافة إلى تنظيم 10 ضبوط تموينية بحق أصحاب السرافيس بمخالفة تقاضي أجور زائدة، كما أغلقت المديرية مخبزاً سياحياً يستخدم الدقيق التمويني بصناعة الخبز وتمت مصادرة حوالي 10 أطنان من الدقيق وتسليمها إلى فرع الشركة العامة للمطاحن بحماة، وتم تشميع مطعم للشاورما بالشمع الأحمر وإحالة صاحبه موجوداً إلى القضاء لتقديمه مواد مجرثمة وضارة بالصحة.
تشرين
إرسال تعليق جديد