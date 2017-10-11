تجار يدفعون 37 مليون ليرة مخالفات تموينية

حطمت أرقام الضبوط المنظمة من قبل وزارة التجارة الداخلية الشهر الماضي أرقاماً قياسية تجاوز عددها والعينات المسحوبة 3056 عينه، بينما بلغ عدد الإغلاقات 195، وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص 42 إحالة.

وكالعادة بلغت الضبوط المنظمة بحق التجار لامتناعهم عن الإعلان عن الأسعار 615 ضبطاً بينما جاءت الضبوط المنظمة باللحوم في المرتبة الثانية بـ346 ضبطاً، بينما وصل عدد الضبوط المنظمة بمخالفة بدل خدمات 289 ضبطاً، والبيع بسعر زائد 257 ضبطاً، وضبوط الأفران والخبز 164 ضبطاً، والمحروقات 58 ضبطاً، ومخالفة مواد منتهية الصلاحية 16 ضبطاً، والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة 33 ضبطاً، ومخالفة المواصفات 40 ضبطاً، بينما بلغ عدد الضبوط المنظمة بالغش والتدليس 20ضبطاً.