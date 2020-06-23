تجار اقترحوا إقامة مهرجان تسوق في الساحة المقابلة للجامع الأموي

صرح نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة بأن العديد من التجار اقترحوا مبادرات، خلال الاجتماع المغلق، مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، في غرفة تجارة دمشق، اليوم، حيث اقترح بعض تجار الألبسة بيع منتجاتهم بسعر التكلفة، من خلال إقامة مهرجان قبل العيد، كما اقترح تجار مواد غذائية إقامة مهرجان تسوق في الساحة المقابلة للجامع الأموي، لبيع المواد الغذائية بأسعار تقل 20 بالمئة عن سعر السوق.



ولفت إلى أن وزير التجارة الداخلية شدّد على ضرورة تعزيز التعاون بين التجار والمؤسسة السورية للتجارة، بهدف دعم المواطنين أصحاب الدخل المحدود، خلال المرحلة الحالية، واقترح أن يكون هناك مبادرات من قبل التجار، وتخفيض نسب الربح إلى 5 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة، بالنسبة للمواد الغذائية، وتجار وافقوا على المقترح.



الوطن