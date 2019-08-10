تثبيت مشاركة أكثر من 90 شخصية رسمية دولية في معرض دمشق الدولي

ثبتت لجنة الوفود والعلاقات العامة في القطاع الخاص زيارة نحو 90 شخصية رسمية دولية منها وفد رفيع المستوى من الإمارات يضم ٤٠ شخصاً إضافة لوفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان يضم ٣٥ شخصاً عدا عن المشاركين بالجناح العماني وهم ١٥ شخصاً إضافة لمشاركة هامة من الغرفة العربية البرازيلية.



وضمن السياق يستعد القطاع النسيجي لاستقبال مايقارب ١٠٠ زائر من دول صديقة وشقيقة تستعد لجنة الوفود لترتيب إقاماتهم وجدولة زياراتهم وترتيبها خلال معرض دمشق الدولي وذلك بحسب لجنة الوفود والعلاقات العامة في القطاع الخاص برئاسة وسيم القطان رئيس اللجنة بحضور أعضائها وقد ناقشت حجم الوفود الرسمية وغير الرسمية المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته 61 ولفت قطان إلى الترتيبات الجارية لاستقبال ٢٠٠ زائر للمهتمين والمختصين بالقطاع الغذائي.



وأشار طلال قلعه جي رئيس لجنة تسويق القطاع الغذائي إلى مشاركات من دول أوروبية.



واستعرض فراس جيجكلي مدير اتحاد غرف التجارة السورية عددا من الدول ستقوم بزيارة المعرض بصفة رسمية وتسهيلات وزارات النقل والسياحة لتثبيت الحجوزات الفندقية والطيران وترتيب جدول الزيارات الى المعرض.



صالح حميدي - الوطن اون لاين