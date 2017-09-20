تبييض الأسنان المنزلي بـ 3 خلطات طبيعية.

كيفية تبييض الاسنان بالبيت، سؤال تطرحه كل امرأة تحب الحفاظ على جمالها. سنقدّم لكِ في هذا الموضوع، خلطات طبيعية جديدة وسهلة من مكونات المطبخ، لـ تبييض الاسنان والحصول على ابتسامة مشرقة .

لا شك في أنّ استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان بشكل يومي ومنتظم، امر أساسي للحفاظ على صحة الاسنان. ولكنّ شرب القهوة، والشاي والصودا، يؤدي الى اصفرار الاسنان وهذا ما لا يعالجه أي معجون أسنان. الا أنّ بعض المكونات الأساسية المتوافرة في كل مطبخ، يمكن أن تساعد على تبييض الأسنان: