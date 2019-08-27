تبرعت بجزء من جسدها لطليقها فكانت النتيجة !!

23 عاماً مضت على إنفصالهما عن بعض إلا أن الزوجة الأمريكية ماري عند سماعها بأن طليقها بيل يعاني من (فشل كلوي) ولا بد له من إجراء عملية زرع كلىٰ

علقت قائلة :

أحفادي يحتاجون لجدهم وأبنائي لا يستغنون عن والدهم فقدمت أسمى معاني العطاء والرقي حينما ذهبت للمستشفى وتبرعت بإحدىٰ كليتيها لطليقها السابق لإنقاذ حياته من الموت ..



علق الزوج بعد نجاح العملية قائلاً :



لقد أسعدتني مرتين يوم زواجي بها ويوم منحتني جزءاً من جسدها.



ليس من الضروري أن يكون الطلاق إنفصالاً وإنقطاعاً وكرهاً وغيبة (ولا تنسوا الفضل بينكم) ..



أكثر الناس يعتقدون بأن الإنفصال بين الزوجين هو بداية الحقد والكره بينهما حتى ولو كان هنالك أبناء ، ولكن في بعض الأحيان يكون الإنفصال إحدى الحلول إذا شعر كل منهما بعدم القدرة على مواصلة الحياة الزوجية مع الأخر ..



فيبقى الإحترام بين الطرفين متبادل وتقف الإنسانية بمعدنها الأصيل نحو الوفاء والإخلاص لتكون نبع القلوب الصافية !! ..