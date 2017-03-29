تبرئة رجل متهم باغتصاب امرأة لأنها لم تصرخ

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو طالَبَ المحققين بإعادة النظر في قضية برأت فيها المحكمة رجلاً مُتهماً باغتصاب امرأة، لأنها لم تصرخ أثناء اغتصابها.

وتعود القضية إلى شهر شباط من عام 2017، حين حكمت المحكمة في مدينة تورينو الإيطالية، بالبراءة على المغتصب استناداً إلى قول المرأة «كفى» لزميلها الذي يُزعَم أنه اغتصبها، إذ يعد رد الفعل ضعيفاً لإثبات تعرضها لاعتداء جنسي.

وورد في حيثيات الحكم أنها لم تصرخ، ولم تطلب المساعدة.

فيما أعربت نائبة يمين الوسط المعارضة في البرلمان الإيطالي أنا غرازيا كالابريا، عن معارضتها حكم المحكمة قائلةً «بالتأكيد لا يمكنك لومَ امرأةٍ مفزوعة مما يحدث لها».

وأثار الحكم غضباً شديداً في صفوف المجموعات النسائية ليس فقط بسبب براءة الرجل، بل بسبب احتمال أن تقدم الضحية للمحاكمة «لاتهامها» زميلها بالاغتصاب.

وكالات