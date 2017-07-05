تبديل مفاجئ في الجناح السياسي لأحرار الشام واختطاف قيادات لها في إدلب

بشكل مفاجئ أجرت حركة أحرار الشام تعديلات على جناحها السياسي ضمن دائرة القيادة وأقالت القائد العام لجناحها السياسي وعينت آخر مكانه.



وذكرت مواقع معارضة أنّ حركة أحرار الشام عينت مهند المصري (القائد العام السابق) رئيساً للجناح السياسي خلفًا لمنير السيال، دون إضافة أية معلومات أخرى.



وعبّرت بعض حسابات المسلحين على تويتر عن استيائها من تعيين المصري وقالت إنّه غير مؤهل لشغل هذا المنصب بينما يوجد أشخاص آخرين في الحركة مؤهلين تم إقصاؤهم عن هذا المنصب لأسباب مجهولة.

اختطاف شخصيات قيادية من أحرار الشام من جهات مجهولة

من ناحية أخرى طالت عمليات اختطاف شخصيات قيادية في أحرار الشام بمحافظة إدلب.



وأشارت وسائل إعلام معارضة إلى أن يوم الإثنين قامت سيارتان مجهولتان يقودهما أشخاصٌ ملثمون بخطف قائد كتيبة تابعة للأحرار واسمه "أبو يوسف شوبك" من أمام منزله في مدينة إدلب، كما قامت سيارتان مليئتان بالمقنعين باختطاف "إبراهيم ياسين" نائب مسؤول مكتب الشباب والرياضة، قبل أن تتجه به إلى قرب مدينة سرمدا، ويتم فقدان أثرها.



وكانت محافظة إدلب، وخاصة المدينة شهدت خلال الأسابيع الماضية انفجارات بشكل شبه يومي، بعضها عن طريق زراعة عبوات ناسفة، وبعضها عن طريق سيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من الأشخاص.

المصدر: تويتر