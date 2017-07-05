اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة
«التحالف الدولي» يتراجع عن إنشاء قاعدة في الشدادي
دبابات روسية للكويت وشركة تجميع لها في مصر
مضاد جديد للطائرات من دون طيار في عتاد الجيش السوري
الجولاني يأمر باستقطاب عناصر وقادة داعش الهاربين
تعيين رئيسة لفريق التحقيق الخاص بـ«جرائم الحرب» في سوريا
«التحالف» يخرق سور الرقة القديمة
حاملة الطائرات «جورج بوش».. يقظة حيال التوتر مع حلفاء سورية
تفجيرات دمشق منذ عام 2011 حتى التفجيرات الثلاثة التي حصلت مؤخراً عام 2017
يونيسكو تتبنى قراراً بإعتبار “اسرائيل” كياناً محتلاً للقدس
تبديل مفاجئ في الجناح السياسي لأحرار الشام واختطاف قيادات لها في إدلب
تدمير تحصينات وآليات لـ“داعش” والقضاء على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية في دير الزور
وفاة شخص وإصابة 14 جراء حريق بمخيم للمهجرين السوريين في لبنان

تبديل مفاجئ في الجناح السياسي لأحرار الشام واختطاف قيادات لها في إدلب

بشكل مفاجئ أجرت حركة أحرار الشام تعديلات على جناحها السياسي ضمن دائرة القيادة وأقالت القائد العام لجناحها السياسي وعينت آخر مكانه.

وذكرت مواقع معارضة أنّ حركة أحرار الشام عينت مهند المصري (القائد العام السابق) رئيساً للجناح السياسي خلفًا لمنير السيال، دون إضافة أية معلومات أخرى.

وعبّرت بعض حسابات المسلحين على تويتر عن استيائها من تعيين المصري وقالت إنّه غير مؤهل لشغل هذا المنصب بينما يوجد أشخاص آخرين في الحركة مؤهلين تم إقصاؤهم عن هذا المنصب لأسباب مجهولة.
اختطاف شخصيات قيادية من أحرار الشام من جهات مجهولة
من ناحية أخرى طالت عمليات اختطاف شخصيات قيادية في أحرار الشام بمحافظة إدلب.

وأشارت وسائل إعلام معارضة إلى أن يوم الإثنين قامت سيارتان مجهولتان يقودهما أشخاصٌ ملثمون بخطف قائد كتيبة تابعة للأحرار واسمه "أبو يوسف شوبك" من أمام منزله في مدينة إدلب، كما قامت سيارتان مليئتان بالمقنعين باختطاف "إبراهيم ياسين" نائب مسؤول مكتب الشباب والرياضة، قبل أن تتجه به إلى قرب مدينة سرمدا، ويتم فقدان أثرها.

وكانت محافظة إدلب، وخاصة المدينة شهدت خلال الأسابيع الماضية انفجارات بشكل شبه يومي، بعضها عن طريق زراعة عبوات ناسفة، وبعضها عن طريق سيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من الأشخاص.

المصدر: تويتر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.