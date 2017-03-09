سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن
حول الأمن في لاذقية الصبر والصمود
العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا
الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”
الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا
واشنطن تقر بإرسال جنود من المارينز إلى شمال سورية بزعم محاربة الإرهاب
الجيش يؤمّن محطتَي مياه الخفسة
الأمن العام اللبناني يداهم مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية
ضبط عصابة تزوّر فيزاً إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة
داعش يجند المزيد من الأطفال والرجال
«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»
روسيا أعلنت عن نظام للتهدئة في الغوطة الشرقية والجيش يضيق الخناق على «النصرة» في القابون
هزيمة الإسلاميين السوريين
دمشق... طيران فوق عشّ المجانين
القاهرة تطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي «لتفادي هرب اللاجئين»

تاكسي مجهزة بنرجيلة ومكنة قهوة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد سائقي التاكسي في سورية يظهر التغييرات التي أجراها السائق على سيارته التي تحولت إلى وسيلة نقل مريحة جداً.
وقد أدخل السائق على سيارته بطريقة لافتة نرجيلة ومياهاً للشرب وآلة لصنع القهوة بهدف الترفيه عن النفس بعد ساعات العمل.
ونشر الفيديو مع تعليق: «نشجع وكالات السيارات على اتخاذ هذه الأفكار في الموديلات القادمة شاهد الفيديو وانشره أركيلة ومياه شرب داخل إحدى التكاسي في دمشق.. للترفيه عن النفس خلال ساعات العمل الطويلة لا تفوت المشاهدة».

 

 

 

 

 

 

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.