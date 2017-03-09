تاكسي مجهزة بنرجيلة ومكنة قهوة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد سائقي التاكسي في سورية يظهر التغييرات التي أجراها السائق على سيارته التي تحولت إلى وسيلة نقل مريحة جداً.

وقد أدخل السائق على سيارته بطريقة لافتة نرجيلة ومياهاً للشرب وآلة لصنع القهوة بهدف الترفيه عن النفس بعد ساعات العمل.

ونشر الفيديو مع تعليق: «نشجع وكالات السيارات على اتخاذ هذه الأفكار في الموديلات القادمة شاهد الفيديو وانشره أركيلة ومياه شرب داخل إحدى التكاسي في دمشق.. للترفيه عن النفس خلال ساعات العمل الطويلة لا تفوت المشاهدة».

وكالات