تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير

الجمل: تفجيران إرهابيان استهدفا زوارا من جنسيات عربية مختلفة في منطقة باب الصغير أسفرا عن ارتقاء “40” شهيدا واصابة نحو “120” شخصا بجروح من الزوار والمارة.وقد تبنت "ألوية سيف الشام" التابعة للجبهة الجنوبية تتبنى تفجيرات دمشق اليوم.علماً أن الجبهة الجنوبية شاركت في مؤتمر أستانا.



وفيمايلي أسماء الشهداء والجرحى المقاتلين المنتسبين للدفاع الوطني الذين استشهدوا اليوم في تفجيرات دمشق نتيجة حصول التفجيرين قرب أحد مقرات الدفاع الوطني وهم :



ابراهيم فيصل رحمة

عدنان عيسى المؤذن

محمد عبدو القدسي

علي تركماني

علي عبد الفتاح الغزاوي

سامر محمد خالد الأدلبي

يوسف عمر الحفار

حسام نبيل الصيدناوي

محمد اسد رياض السعيدي

موفق محمد مقدح

عبدالله محمد زيتون

نزار محمد سعيد جاويش

محمد اياد موصلي

محمد محمود الاحمد

يوسف محمد زيتون

رامز رضوان ابو الذهب



اسماء الجرحى



محمد رياض السعيدي

فادي الحوراني

وليد الحمصي

احمد قضمان

احمد عمار النن

باسل كنعان

مياز حسين السعيدي

جدير بالذكر أن مقبرة باب الصغير، احدى أشهر مقابر مدينة دمشق وأكبرها، تقع في الجهة الجنوبية لأحد الأبواب الأثرية لمدينة دمشق المسمى بباب الصغير. و هي مقبرة كبيرة قديمة تاريخية يُدفن بها الدمشقيون حتى يومنا هذا، أي منذ 3000 سنة من عمر دمشق الارامية، وخصصت منذ ذلك التاريخ مقبرة عامة لاهلها تركها الدمشقيون للأمويين بالتسوية التي تم التفاوض حولها مع الوليد ابن عبدالملك بعد ان كانت مشتركة..تضم مقبرة باب الصغير أضرحة الكثير من الشخصيات التاريخية المهمة ومنهم:



عبد الله ابن علي ابن الحسين

عبد الله ابن جعفر الطيار

حفصة بنت عمر بن الخطاب

سَكينة بنت الحسين

أم كلثوم بنت علي

فاطمة الصغرى بنت الحسين

أم حبيبة بنت أبي سفيان

أم سلمة

الوليد ابن عبد الملك

بلال بن رباح الحبشي

أسماء بنت عُميس

السيدة ميمونة فضة

ابن قيم الجوزية

أحمد بن عبد الله البعلي

الشيخ عبد الهادي الباني

اضافة الى ضريح الشاعر نزار القباني