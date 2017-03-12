تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير
الجيش يتقدم شرقي العاصمة ويستعيد البرغوثية في ريف حماة ويوجع الدواعش في دير الزور وريفها
«الديمقراطية» تتقدم على «درع الفرات» شمال حلب وعلى داعش بريف الرقة
مقابلة قناة “فينيكس” الصينية مع الرئيس الأسد
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل في التحقيق باستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في حلب
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام تركيا سحب قواتها الغازية للأراضي السورية فورا
التواجد الأميركي في سورية:
قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا
لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية
مسؤول عسكري أمريكي يقر بمسؤولية قواته عن قتل مدنيين خلال إحدى عملياتها في اليمن
الجيش يُصفّي «داعش» في حلب ... وترامب قادم من «فوهة مدفع»!
ضبط وتدمير شبكة أنفاق بطول نحو 300 متر في حرستا
الأتراك يستهدفون الجيش في منبج... وتعزيزات مدفعية أميركية في الشمال
نائب في البرلمان السوري "يفتح النار" على "حيتان" اللاذقية
سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن

تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير

الجمل: تفجيران إرهابيان استهدفا زوارا من جنسيات عربية مختلفة في منطقة باب الصغير أسفرا عن ارتقاء “40” شهيدا واصابة نحو “120” شخصا بجروح من الزوار والمارة.وقد تبنت "ألوية سيف الشام" التابعة للجبهة الجنوبية تتبنى تفجيرات دمشق اليوم.علماً أن الجبهة الجنوبية شاركت في مؤتمر أستانا.

وفيمايلي أسماء الشهداء والجرحى المقاتلين المنتسبين للدفاع الوطني الذين استشهدوا اليوم في تفجيرات دمشق نتيجة حصول التفجيرين قرب أحد مقرات الدفاع الوطني وهم :

ابراهيم فيصل رحمة
عدنان عيسى المؤذن
محمد عبدو القدسي
علي تركماني
علي عبد الفتاح الغزاوي
سامر محمد خالد الأدلبي
يوسف عمر الحفار
حسام نبيل الصيدناوي
محمد اسد رياض السعيدي
موفق محمد مقدح
عبدالله محمد زيتون
نزار محمد سعيد جاويش
محمد اياد موصلي
محمد محمود الاحمد
يوسف محمد زيتون
رامز رضوان ابو الذهب

اسماء الجرحى

محمد رياض السعيدي
فادي الحوراني
وليد الحمصي
احمد قضمان
احمد عمار النن
باسل كنعان
مياز حسين السعيدي

جدير بالذكر أن مقبرة باب الصغير، احدى أشهر مقابر مدينة دمشق وأكبرها، تقع في الجهة الجنوبية لأحد الأبواب الأثرية لمدينة دمشق المسمى بباب الصغير. و هي مقبرة كبيرة قديمة تاريخية يُدفن بها الدمشقيون حتى يومنا هذا، أي منذ  3000 سنة من عمر دمشق الارامية، وخصصت منذ ذلك التاريخ مقبرة عامة لاهلها تركها الدمشقيون للأمويين بالتسوية التي تم التفاوض حولها مع الوليد ابن عبدالملك بعد ان كانت مشتركة..تضم مقبرة باب الصغير أضرحة الكثير من الشخصيات التاريخية المهمة ومنهم:

عبد الله ابن علي ابن الحسين
عبد الله ابن جعفر الطيار
حفصة بنت عمر بن الخطاب
سَكينة بنت الحسين
أم كلثوم بنت علي
فاطمة الصغرى بنت الحسين
أم حبيبة بنت أبي سفيان
أم سلمة
الوليد ابن عبد الملك
بلال بن رباح الحبشي
أسماء بنت عُميس
السيدة ميمونة فضة
ابن قيم الجوزية
أحمد بن عبد الله البعلي
الشيخ عبد الهادي الباني
اضافة الى ضريح الشاعر نزار القباني

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.