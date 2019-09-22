تاجر يتوقع انخفاض قريب لسعر الدولار.. لهذا السبب

توقّع نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قريباً، نتيجة بدء العمل والإيداع في الصندوق التدخلي في الغرفة من اليوم، لافتاً إلى أن مبالغ الإيداع سوف تكون كبيرة، من أجل التأثير في سعر الصرف هذا الأسبوع، بحيث يتم التدخل لتخفيض سعر الدولار في السوق من يوم الثلاثاء، وخاصة أن الموضوع حظي بموافقة رجال الأعمال.



ورأى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن تفعيل مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة السورية يتطلب بناء الثقة مع المصارف، وتدخل المصرف المركزي، من أجل تشجيع التجار وجميع المواطنين على الإيداع بالدولار بدل المضاربة، من خلال تقديم سعر فائدة أعلى من الموجود في الدول المجاورة، وتبسيط عمليات الإيداع والسحب، وتخفيض الرسوم المفروضة على الحسابات.



كما نوّه بأهمية تدخل الغرفة للحدّ من التهريب، بشكل رئيس، وهذا كان يجب أن يكون منذ وقت سابق، كما لهذا الأمر دور مهم جداً في دعم سعر الصرف، وضبط التسعير.



ولفت إلى أهمية توسيع دائرة المبادرات، بغية إحداث أثر حقيقي في السوق، كأن تشمل التجار والصناعيين والنقابات كافة.



وفيما يخص نشر الغرفة لأسعار الصرف في السوق الموازية «السوداء» أكد تيناوي أنها أكثر مصداقية من بقية المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموبايل.



الوطن