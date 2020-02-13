تابع انتشار فيروس كورونا بهذه الخطوات!

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى البحث والابتكار بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) في جنيف، أن الفيروس يمثل تهديداً خطيراً لجميع دول العالم.



حيث وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة 42708 حالات في الصين، كما تجاوز عدد الوفيات عتبة الألف ليصل إلى 1115 شخصاً في الصين، أما خارج الصين، فقد سُجلت 393 حالة في 24 بلداً، وحالة وفاة واحدة في تايلاند.



وأدى انتشار فيروس كورونا بهذا الشكل إلى ابتكار الخبراء بعض الأدوات المفيدة لتتبع انتشار العدوى، وتستخدم العديد منها بيانات منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لتتبع انتشار الفيروس، بينما تستهدف بعض الأدوات الصين فقط حيث تركز على السيطرة على العدوى ومساعدة الأشخاص على تتبع من قد يكونون على اتصال بهم.



فيما يلي 5 أدوات لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد:



1- خريطة Johns Hopkins CSSE:



صُمم هذا الموقع من قبل باحثين في جامعة (جونز هوبكنز) Johns Hopkins الأميركية، ويقوم بسحب البيانات من موقع منظمة الصحة العالمية، وموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وغيرها من المصادر مع خرائط نظم المعلومات الجغرافية لرسم خريطة لانتشار الفيروس مُحدثة لحظيا من أجل مكافحة ظهور المعلومات الخاطئة.



فور ظهور التقارير، تتتبع الخريطة إجمالي حالات الإصابة المؤكدة وعدد الوفيات، ومجموع حالات الشفاء.



وتمثل كل نقطة باللون الأحمر مكانا لظهور الفيروس، وبمجرد الضغط عليها ستظهر لك البيانات التي تشمل: “اسم المدينة وعدد حالات الإصابة المؤكدة، وعدد الوفيات، وعدد حالات الشفاء”.



2- خريطة Healthmap.org:



تتعقب خريطة Healthmap أيضاً تفشي فيروس كورونا، ولكنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص المنشورات على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل إنشاء (خريطة حرارية) Heat map للفيروس، والتي يمكن أن تكون مفيدة لمسؤولي الصحة.



3- موقع coronavirus.app:



قام اثنان من المغتربين الفرنسيين المقيمين في تايوان بتطوير موقع coronavirus.app؛ وهو موقع تفاعلي سهل الاستخدام، يقدم لك تحديثات لحظية حول تطورات انتشار فيروس كورونا.

يقوم الموقع بسحب البيانات من موقع منظمة الصحة العالمية، وموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وبعض المصادر الأخرى، لتقديم تحديثات لحظية حول حالات الإصابة، والوفيات، والتعافي حسب المنطقة.

4- خريطة محرك البحث Baidu:



طور محرك البحث الصيني Baidu خريطة وبائية إلى جانب خريطته العادية، والتي تُظهر مواقع الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا لحظيًا، وكذلك الحالات المشتبه فيها، في محاولة لتجنب الأحياء السكنية التي يتنشر فيها فيروس كورونا.



5- أداة للتحقق من رحلات الطيران والقطارات:



قامت شركة الأمن الإلكتروني الصينية (360Total Security) بتطوير أداة متوفرة في الصين تتيح للأشخاص إدخال أرقام رحلات الطيران أو رحلات القطار لمعرفة ما إذا كانوا قد سافروا مع أي شخص مصاب بفيروس كورونا.