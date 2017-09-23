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تأهيل مدرستين للتعليم الأساسي في السويداء !

وُضعت بالاستثمار مدرستا الشهيدين حكمت السعدي وياسر أبو حمدان للتعليم الأساسي في مدينتي صلخد السويداء، وقسم المسنين في جمعية الرعاية الاجتماعية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات من قبل دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بالتعاون مع المنظمات الدولية.‏

وأشار محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى أن مشروعات تأهيل المدرستين يتوافق مع الأعمال الخدمية والإنسانية الكثيرة التي تنفذها دائرة العلاقات المسكونية ومنها استقبالها للوافدين والمتضررين من ظروف الأزمة وتقديم الخدمات لهم، كما تؤكد على التعاون مع جمعيات المجتمع المحلي والوزارات المعنية.‏

بدورها مديرة منطقة السويداء لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية راغدة الأشهب بينت أن أعمال تأهيل المدارس تأتي ضمن برنامج ترميم المدارس المنفذ من قبل الدائرة في إطار دعم التعليم بالتنسيق مع مديرية التربية وشمل الصرف الصحي ودورات المياه والدهان والأبواب والنوافذ موضّحةً أن ترميم قسم المسنين جرى ضمن برنامج منح الجمعيات

المصدر : جودت غانم - الثورة

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