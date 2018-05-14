تأهيل البنى التحتية في تدمر.. والأهالي يبادرون بالعودة

عاد الآلاف من أهالي مدينة تدمر إلى مدينتهم بعد أن أقلتهم حافلات من باصات شركة النقل الداخلي لتفقد منازلهم وتمهيداً لاستقرارهم فيها بعد أن قامت الورشات الخدمية بتأهيل جزء كبير من البنى التحتية الخدمية وإصلاح الأضرار الناجمة عن اعتداءات إرهابيي (داعش) خلال فترة انتشارهم فيها.‏

من جهتها محافظة حمص أكدت أن الورشات الفنية قامت بإعادة تأهيل المياه والكهرباء وتوزيع الخدمة الكهربائية وترميم الشبكة من المحطة الرابعة حتى مدينة تدمر وبإمكان الأهالي إعادة اشتراكاتهم بالمياه والكهرباء وحتى الاتصالات لدى عودتهم للسكن، مشيرة إلى عودة مؤسسات القطاع العام والمدارس لاستقبال الطلبة للعام الدراسي القادم وتم تخصيص مكتب مركزي بالمحافظة لإجراء كافة وثائق الشؤون المدنية.‏

بدوره مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس حسن حميدان أوضح أن مصادر المياه من الآبار جاهزة وتعمل حالياً بالديزل كما تم تشغيل بعض المناهل (صهاريج) وتم تجريب الشبكة وهي جاهزة بنسبة 80 بالمئة مؤكداً أن أعمال إعادة التأهيل والصيانة مستمرة ويمكن للمواطنين مراجعة الوحدة الاقتصادية لإعادة اشتراكهم وتركيب العداد حيث سيتم وصل الشبكة الفرعية للمنازل فور عودة الأهالي إليها.‏

من جانبه بيّن مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل أنه يتم تجهيز المصدر الرئيسي للمياه في الواحة بتدمر حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى 50 بالمئة ويتم حالياً الضخ باتجاه الواحة بالتوازي مع تعزيل وصيانة الأقنية الفرعية.‏

وأشار رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس نبيل موسى أنه تم تنظيف أغلب شوارع تدمر وخلال المرحلة المقبلة ستعود تدمر تضج بأهلها وزوارها بالتوازي مع عودة الخدمات الأساسية إليها فور عودة الأهالي مشيراً إلى استمرار تواصل الأهالي مع المجلس والقائمين بالمحافظة للحصول على مختلف الوثائق والبيانات الضرورية وتأمين عودتهم لمنازلهم.‏



المصدر: الثورة