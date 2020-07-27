تأهب "إسرائيلي" على الحدود السورية اللبنانية.. وعملية مرتقبة

تشهد الحدود السورية اللبنانية مع "إسرائيل"، فلسطين المحتلة، حالة من التأهب، في ظل المخاوف من شن عمليات عسكرية، رداً على القصف "الإسرائيلي" الأخير قبل أيام، الذي استهدف مواقع عسكرية لحلفاء الجيش السوري في #سوريا.



وأدى القصف إلى وقوع حوالي أكثر من 7 عناصر تابعين لإيران والمقاومة في لبنان.



وفي ظل هذا التصعيد هناك تكهنات بتحويل الجنوب السوري إلى ساحة تصفية حسابات إيرانية إسرائيلية أميركية.



نشطاء ووسائل إعلام عربية تحدثوا «بأن هناك حالة تأهب على الحدود مع لبنان وسوريا، تحسباً لانتقام إيراني لبناني إثر اغتيال أحد القياديين في غارات "إسرائيلية" على سوريا».



كما تخشى "إسرائيل" من إطلاق إيران صواريخ دقيقة من سوريا أو خارجها، تجاه أهداف حساسة، حيث منع “الجيش الإسرائيلي"، تحرك المركبات والآليات العسكرية وأغلق المحاور القريبة من الحدود مع لبنان، كما أغلق المجال الجوي في المنطقة الشمالية