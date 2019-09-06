تأكيد علاقات الصداقة والشراكة بين سورية وروسيا في مجال العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب

التقى الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين آنا كوزنيتسوفا مفوضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحقوق الطفل والوفد المرافق.



وأكد الجانبان على علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب في سورية.



وقدم الدكتور المقداد للوفد الروسي عرضا مفصلا حول آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومعاناة الأطفال في المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية متطرقا للوضع الكارثي للمهجرين من الأطفال والنساء في مخيم الهول.



وأشاد المقداد باهتمام الاتحاد الروسي باستعادة الأطفال الروس الموجودين في مخيم الهول بالتنسيق مع الدولة السورية على عكس بعض الدول الغربية التي تتهرب من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي معبرا عن استعداد الدولة السورية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة الأطفال الروس من سورية إلى بلدهم.



بدورها نوهت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل بأهمية التعاون الذي يبديه الجانب السوري لتسهيل العودة الآمنة والصحية للأطفال الروس الموجودين في سورية مشيدة بالجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة السورية للتخفيف من معاناة الأطفال جراء الإرهاب في سورية ومؤكدة حرص الاتحاد الروسي الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية.



حضر اللقاء من الجانب السوري عبد المنعم عنان مدير إدارة المنظمات وأسامة علي مدير مكتب نائب الوزير وخولة اليوسف من إدارة المنظمات وزينا علي من مكتب نائب الوزير ومن الجانب الروسي إيلدار قربانوف القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق وإلبروس كوتراشيف مدير قسم سورية في إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية وكارين فاسيليان مستشار أول الإدارة القنصلية في الخارجية الروسية ومكسيم فومينكو الملحق العسكري الروسي.

سانا