تأكيد أمريكي بشأن العقوبات على إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن العقوبات الدولية على إيران سيعاد فرضها هذا الأسبوع "بصورة تلقائية".



وخلال مؤتمر صحفي صرح بومبيو مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن إن "الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمل نصيبها من المسؤولية".



وبحسب ما نقلت "فرانس برس "أضاف أيضا "سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".



وصرح المبعوث الأمريكي للملف الإيراني، إليوت أبرامز، الأربعاء، للصحفيين إن "كل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران سيُعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع.



وأضاف أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدد "إلى أجل غير مسمى"، وأن العديد من الأنشطة المتعلقة ببرامج طهران النووية والباليستية ستخضع لعقوبات.



وأكد أبرامز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستصدر يومي السبت والإثنين وفي الأسبوع المقبل "إعلانات" بشأن ما تعتزم القيام به لفرض تطبيق هذه العقوبات.



يذكر أن بومبيو قد اتهم حلفاء بلاده الأوروبيين بـ"الانحياز" إلى قادة إيران، وجاء الاتهام ردّاً على اعتبار فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات المتحدة فقدت في 2018، حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران.